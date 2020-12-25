Kırmızı Oda'ya sürpriz isimler dahil oldu!

SÜRPRİZ GELİŞME... TV 8'in en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda'nın 17'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde ünlü oyuncular Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran olacak. İşte ayrıntılar...

Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kırmızı Oda konuşulmaya devam ediyor.





SÜRPRİZ İSİMLER

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 17'nci bölümünün fragmanı yayınlandı. 25 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde 2 sürpriz isim görüldü.

KİMSE BU İSİMLERİ BEKLEMİYORDU

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde önemli bir başarı yakalayan Aslıhan Gürbüz ile Bülent Seyran, Kırmızı Oda dizisinin 17'nci bölüm konukları oluyor.

BONCUK'UN HİKAYESİ İŞLENECEK

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda diziye katılan Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin hikayesi işlenmeye devam edilecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin