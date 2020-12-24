Kırmızı Oda'ya bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

Her hafta birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda'ya bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda'ya bu hafta kim konuk olacak? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

KIRMIZI ODA'YA BU HAFTA KİM KONUK OLACAK?

Bu hafta yayınlanacak bölümde Kırmızı Oda'ya Aslıhan Gürbüz konuk olacak. 17. bölümü ile ekrana gelecek dizide Sema Keçik'in hayat verdiği karakteri bu hafta ayrılacak. Her hafta yeni hayatları ekran başına taşıyan dizide Aslıhan Gürbüz'ü seyredeceğiz.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.