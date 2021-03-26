Kırmızı Oda son bölüm full izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda canlı izle!

Kımızı Oda dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Kımızı Oda konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Kımızı Oda son bölüm tek parça full izleme linki ve Kımızı Oda 30. bölüm full izleme linki! Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı izle!

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda son bölüm full izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda canlı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!