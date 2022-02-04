Kırmızı Oda Seda kim? Sadi'nin kardeşi Seda gerçek adı nedir? Aliye Çoban kimdir?

Kırmızı Oda Seda kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni nesil oyuncu, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Seda karakterini oynayacak. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu. Kırmızı Oda'da Seda'nın hastalığı nedir? Sadi'nin kardeşi Seda gerçek adı nedir? Aliye Çoban kimdir?

KIRMIZI ODA SEDA KİM?

Birçok izleyici Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin kardeşi Seda ile ilgili bilgileri araştırıyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteri panik atak geçirmektedir. Sadi'nin annesi Çiçek, babası Baran tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesi ölen ve babası hapse giren Sadi, yalnız kaldı. Daha sonra Sadi, üvey annesine yerleşmek zorunda kaldı. Üvey annesi, üvey erkek kardeşleri ve anneannesiyle birlikte yaşayan Sadi, o yaşta anneannesine ve engelli kardeşi Seda'ya bakmaya başladı. Seda, Sadi'nin üvey kardeşidir. Ancak kardeşine de bakan Sadi, onu asla yalnız bırakmaz.

Seda karakterini canlandıran isim ise Aliye Çoban'dır.

ALİYE ÇOBAN KİMDİR?

Aliye Çoban, Arka Sokaklar, Ceviz Ağacı ve Ulan İstanbul gibi yapımlarda rol aldı.

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