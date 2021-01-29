Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!
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Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

29.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:05
Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Büyük ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisineusta oyuncu Erkan Petekkaya dahil oldu. Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral tüm bölümlerde yer alan oyunculardır. Bu hafta yayınlanacak bölümde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya konuk olacak. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

KIRMIZI ODA ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 doğumlu, Elazığlıdır. Oyuncu, Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ

1998 Güzel Günler Talat

Aynalı Tahir Kadir

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

2003 Bedel

Taştan Kalp İsmail Televizyon filmi

Japonyalı Gelin Ömer Televizyon filmi

Serseri Bülent

2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş

Köpek Yılmaz

2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar

2008 Sonbahar Galip Türker

2009 Bahar Dalları Balıkçı

Hanımın Çiftliği Milletvekili

2010 Hanımeli Sokağı Osman

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu

2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey

2013 Benim Hala Umudum Var Erkan

2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar

2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş

2019 Vurgun Kemal Vardar

2020 Gel Dese Aşk Murat

2021 Kırmızı Oda Sadi

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