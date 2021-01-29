Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!
Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! Büyük ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisineusta oyuncu Erkan Petekkaya dahil oldu. Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!
Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral tüm bölümlerde yer alan oyunculardır. Bu hafta yayınlanacak bölümde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya konuk olacak. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!
KIRMIZI ODA ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 doğumlu, Elazığlıdır. Oyuncu, Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.
ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ
1998 Güzel Günler Talat
Aynalı Tahir Kadir
2001 Aşkına Eşkiya Sadocan
2003 Bedel
Taştan Kalp İsmail Televizyon filmi
Japonyalı Gelin Ömer Televizyon filmi
Serseri Bülent
2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş
Köpek Yılmaz
2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar
2008 Sonbahar Galip Türker
2009 Bahar Dalları Balıkçı
Hanımın Çiftliği Milletvekili
2010 Hanımeli Sokağı Osman
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu
2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey
2013 Benim Hala Umudum Var Erkan
2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar
2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş
2019 Vurgun Kemal Vardar
2020 Gel Dese Aşk Murat
2021 Kırmızı Oda Sadi