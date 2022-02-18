Kırmızı Oda Recai kimdir? Kırmızı Oda Nazlı'nın kocası Recai gerçek adı ne? Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yıkılkan dizileri

Kırmızı Oda Recai kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Gökhan Yıkılkan, Nazlı'nın (Pınar Deniz) kocası Recai rolüyle Kırmızı Oda dizisine dahil oldu! Daha fragmanlarda izleyen yüz binlerce kişi tarafından merak edilen Recai ve Nazlı'nın hikayesi merak edildi! Gökhan Yıkılkan'ın hayat verdiği Recai'nin hikayesi de Gülseren Budayıcıoğlu'nın Madalyonun İçi kitabında yer alıyor! Kırmızı Oda, Cuma akşamları 20:00'da TV8 ekranlarında! Kırmızı Oda Nazlı'nın kocası "Recai" kimdir, gerçek adı ne? Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yıkılkan dizileri ve filmleri!

GÖKHAN YIKILKAN KİMDİR?

Gökhan Yıkılkan, 11 Nisan 1983 yılında Ankara'da doğdu ve 37 yaşındadır. Türk oyuncu, birçok film ve dizide rol almıştır. Gökhan Yıkılkan, 2017 yılında Belgin Erdoğan ile evlendi. Gökhan Yıkılkan, 2020 yılında Altın Palmiye'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Hep Yek 3 ile aday oldu.

GÖKHAN YIKILKAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Film

2009 - Kanal-İ-Zasyon - Murat

2015 - Güvercin Uçuverdi - Aydın Kesme

2015 - Hep Yek - Gürkan

2016 - Güzel İkili - Zafer

2017 - Damat Koğuşu - Fatih

2017 - Hep Yek 2 - Gürkan

2018 - Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet - Aykut

2018 - Güvercin Hırsızları - Sarı Adem

2018 - Hep Yek 3- Gürkan

2018 - Oflu Hoca Trakya'da - Üzeyir

Diziler:

2009 - Medya Kralı

2011 - Adım Bayram Bayram - Bayram Bayram

2012–2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Muzaffer

2012 - 2 Yaka Bir - İsmail Ahmet

2014 - Otel Divane Hüseyin

2021 Kırmızı Oda - Recai

İnternet Dizileri:

2020 - Bir Başkadır - Hilmi

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