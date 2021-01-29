Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu
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Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu

29.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:09

Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Melis Cemre Çınar, FOX TV'nin sevilen yapımlarından Keferat'in kadrosuna dahil oldu. Ünlü isim, yeni dizisinde avukat rolü ile ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği Kefaret, Melis Cemre Çınar transferi ile kadrosunu genişletti. Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya olarak izleyici ile buluşan ünlü isim, FOX TV'deki yeni dizisi ile izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor.

12. BÖLÜMDE EKRAN KARŞISINA ÇIKACAK

TV8 ekranlarının en sevilen yapımlarından Kırmızı Oda'da aldığı rolle izleyenlerin hafızalarına kazınan Melis Cemre, Kefaret dizisinde Avukat Berna Dündar karakteri ile ekranlara gelecek. Ünlü oyuncu, Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı dizide, 12. bölüm itibariyle rol almaya başlayacak.

Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu

MELİS CEMRE ÇINAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Televizyon Bölümü mezunu olan Melis Cemre Çınar, oyuncu, yönetmen yardımcısı, sahne tasarımcısı ve metin yazarı olarak çalışıyor. Sektöre tiyatro oyunculuğu ile adım atan Ankara doğumlu oyuncunun, ilk televizyon projesi Muhteşem Yüzyıl dizisi. Çınar'ın rol aldığı yapımlar ise şöyle; Cenaze İşleri, İçimdeki Hazine, Arka Sokaklar, Elif, Kaçak Gelinler, Bir Umut Yeter ve Yaralı Kuşlar.

Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu
Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu
Kırmızı Oda'nın ünlü ismi Kefaret'in kadrosuna dahil oldu
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