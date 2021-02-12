Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı son bölümde neler oldu? Kırmızı oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı son bölümde neler oldu? Kırmızı oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Eylül'de başlayan dizi her hafta cuma günleri saat 20.00' da TV8'de ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlandığı ilk günden beri Tv8 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 12 Şubat Cuma günü Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilmiştir. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!