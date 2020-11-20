Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizin için derledik... Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı son bölümde neler oldu? Kırmızı oda hangi gün, hangi kanalda?

Son zamanların popüler bir dizisi haline gelmeye başlayan Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın da insanların da gündeminden düşmüyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın oynadığı dizi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda hangi kanalda ve ne zaman yayınlanmaktadır? Kırmızı Oda dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

4 Eylül'de başlayan dizi her hafta cuma günleri Show TV'de saat 20.00' da ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri Show TV'de saat 20.00' da ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilmiştir. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım'a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe'yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor.

Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha'nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım'da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.

Kırmızı Oda'da Binnur Kaya'nın "Annesinin doyuramadığını dünya doyuramaz" ifadesi dikkat çekti.