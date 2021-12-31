Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda Cuma günü mü? Kırmızı Oda yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de yayınlanıyor. Fakat 31 Aralık Cuma günü Kırmızı Oda ekranlara gelmedi. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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