Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!
Vatanım Sensin dizisi ile çıkış yakalayan Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri! Kırmızı Oda Nazlı kimdir?
Her Cuma yayınlanan Kırmızı Oda dizisine bu hafta başarılı, genç oyuncu Pınar Deniz katılacak. Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!
KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR? PINAR DENİZ KİMDİR?
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993, Adana doğumlu Türk oyuncu. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. Anneannesi COVID-19 nedeniyle ölmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
PINAR DENİZ DİZİLERİ
2014 Sil Baştan
2015 Beyaz Yalan
2016-2018 Vatanım Sensin
2018 Bir Deli Rüzgar
2020 Aşk 101
2020 Menajerimi Ara
2021 Aşk 102