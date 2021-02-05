Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!
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Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!

05.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:01
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!

Vatanım Sensin dizisi ile çıkış yakalayan Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri! Kırmızı Oda Nazlı kimdir?

Her Cuma yayınlanan Kırmızı Oda dizisine bu hafta başarılı, genç oyuncu Pınar Deniz katılacak. Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz dizileri!

KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR? PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993, Adana doğumlu Türk oyuncu. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. Anneannesi COVID-19 nedeniyle ölmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

PINAR DENİZ DİZİLERİ

2014 Sil Baştan

2015 Beyaz Yalan

2016-2018 Vatanım Sensin

2018 Bir Deli Rüzgar

2020 Aşk 101

2020 Menajerimi Ara

2021 Aşk 102

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