Kırmızı Oda Kumru kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Kumru hikayesi ne?

TV8'in sevilen dizilerinden Kırmızı Oda, her hafta yeni karakterlerin psikolojik dramlarını izleyicilerini konuk ediyor. Bu hafta, Doktor Hanım, Kumru karakterini kırmızı odada ağırlıyor. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru hikayesi nedir? Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşındadır? İşte tüm detaylar...

TV8'in bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, her hafta başka bir karakterin dramatik hikayesiyle seyircilerle buluşuyor. Psikolojik Dram türündeki Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlamadır. Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Kırmızı Oda geçen hafta ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ü konuk etti. Kırmızı Oda Kumru karakteriyle diziye Aslından Gürbüz giriyor. Daha önce Merve Aksak rolüyle alkışları toplayan Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda Kumru karakteriyle de diziye damga vuracak gibi görünüyor. Peki, Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru hikayesi nedir? Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşındadır?

KIRMIZI ODA KUMRU KİMDİR?

Kırmızı Oda Kumru karakterini ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz canlandırmaktadır. Kırmızı odaya danışan olarak gelen Kumru karakteri izleyicilere hüzünlü hikayesini anlatıyor. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam tarafından satılması ve fuhuşa sürüklenmesi, Kumru'nun hikayesinin bir parçası.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz,16 Şubat 1983 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Türk, tiyatro ve sinema oyuncusudur. 5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştı