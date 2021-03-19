Kırmızı Oda Kumru diziden ayrılacak mı? Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

19 Mart Cuma Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda Kumru diziden ayrılacak mı? Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Kırmızı Oda oyuncuları!

19 Mart Cuma Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda Kumru diziden ayrılacak mı? Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Kırmızı Oda oyuncuları! Aslıhan Gürbüz kim?

KIRMIZI ODA KUMRU AYRILDI MI?

19 Mart Cuma günü yayınlanan bölümde Kumru karakteri diziye veda etti. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz diziden ayrıldı. Aslıhan Gürbüz kim?

ASLIHAN GÜRBÜZ KİM?

slıhan Gürbüz,16 Şubat 1983, Çanakkale, Türk, tiyatro ve sinema oyuncusu.

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.