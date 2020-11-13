Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!
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Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!

13.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:30
Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!

Binnur Kaya, Tülin Özen gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kliniğe annesi Zuhal ve babası Cenk ile birlikte gelen Duygu'nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe'yi hayli zorluyor. İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya kabus gibi geçen günlerini anlatır. Doktor Hanımın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. İstanbul'da yaşadıkları evde neler olduğunu anlatan Alya, herkesi duygulandırdı. 'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih'in arkadaşı Garip, yeniden kliniğe geliyor ve hayat hikayesini anlatmaya devam ediyor. Aldığı kararlarla herkesi duygulandıran Garip, istediği öldürme isteğinden de vazgeçtiğini belirtiyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Cuma akşamları saat 20:00'da TV 8 ekranlarında rol alan dizi Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle!

KIRMIZI ODA İZLE!

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