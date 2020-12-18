Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızıda Oda 17. fragman yayınlandı mı?

Türk yapımı televizyon dizisi ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda izle! Bu hafta Kırmızı Oda konuğu kim? Kırmızı Oda yeni bölüm oyuncusu belli oldu mu? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda'da neler olacak? Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki yapım Kırmızı Oda konuğu kim? Kırmızı Oda yeni bölüm oyuncusu belli oldu mu? Kırmızı Oda izle!

KIRMIZI ODA'YA HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Her hafta farklı kişilerin hayatlarını konuk alan Kırmızı Oda, bu hafta yayınlanacak bölümü ile merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda dizisine bu hafta hangi oyuncu katılacak? Kırmızı Oda dizisine en son Burcu Biricik dahil olmuştu.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık'la (Onur Bilge) Hollanda'da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar. Selvi (Sema Keçik), oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım'la paylaşır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri ekrana gelmektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA SAAT KAÇTA?

Dizi, cuma günleri saat 20.00 itibariyele ekranlarda yer almaktadır.

KIRMIZI ODA'DA NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışan olan Boncuk'a neler olacak tanık olacağız.. Selvi, bir mucizeyi gerçekleştirerek 35 yıl sonra ayağını kapının dışına basıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda 16. Bölümü ile Cuma Akşam 20.00'de Tv8'de...