Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'ya, çocukken cinsel istismara maruz kalan ve genç yaşta evlendirilen Kumru'nun hayat hikayesi damga vurdu. Dizide gerdek gecesinde gerçekler ortaya çıkınca evlendiği adam tarafından dövülen Kumru'nun başına gelenler için Twitter'da "Namus bu değil" diyerek paylaşımlar yapıldı.