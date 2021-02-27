Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
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Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil

27.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:08

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'ya, çocukken cinsel istismara maruz kalan ve genç yaşta evlendirilen Kumru'nun hayat hikayesi damga vurdu. Dizide gerdek gecesinde gerçekler ortaya çıkınca evlendiği adam tarafından dövülen Kumru'nun başına gelenler için Twitter'da "Namus bu değil" diyerek paylaşımlar yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.

"NAMUS BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

Dizide çocukken cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor. Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor. Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor. Kumru'nun yaşadıklarını izlerken sinirlenen izleyiciler ise Twitter'dan tepki göstererek "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı.

İşte Kırmızı Oda dizisi için yapılan bazı yorumlar...

Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil
Haber Yorumları (16)
KEMAL: bu dizi gerçekten sapıttı. . ayrıca sadakatsız diye bir dizi var. . . kardeşim bunlar bizim ülkemize yakışmıyor.
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SAKARYALI HATUN: KIRMIZI ODA İYİ Kİ VARSIN. POLYANACILIK OYNAMIYORSUN!
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A: Neden boyle seyler konusulur bu zamanda .
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500
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