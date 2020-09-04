Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Kırmızı Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizinde, doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekranlara gelecek. Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldı. Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Kırımızı Oda dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer almaktadır.

KIRMIZI ODA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA

Kırmızı Oda dizisi, yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserdir.