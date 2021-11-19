Kırmızı Oda Dara kimdir? Dara hastalığı ne? Kırmızı Oda Athena Gökhan Özoğuz kimdir? Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? Kırmızı Oda önizleme izle

Kırmızı Oda Dara kimdir? Kırmızı Oda Athena Gökhan Özoğuz kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, ekranlara dönüyor. Başarılı şarkıcı, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterini oynayacak. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu. Kırmızı Oda'da Dara'nın hastalığı nedir?

KIRMIZI ODA DARA KİMDİR?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da sürpriz bir isim var. Dizide Dara karakterini Gökhan Özoğuz canlandırmaktadır. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8'in büyük bir beğeni ile izlenen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelecek olan Dara'nın merak edilen hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak.

KIRMIZI ODA DARA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

TV8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kırmızı Oda'ya bu Cuma yayınlanacak 52'inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

ATHENA GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Türk müzisyen. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

Gökhan Özoğuz doğum tarihi : 11 Ekim 1976

Gökhan Özoğuz kaç yaşında : 44 yaşında

Gökhan Özoğuz nereli : İstanbul doğumlu

Gökhan Özoğuz mesleği ne : Müzisyen

Gökhan Özoğuz burcu ne : Terazi

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır. Aslen Gaziantep'lidir.

Diskografi:

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)

Filmografi:

O Şimdi Asker (Athena Gökhan)

O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)

Tramvay (Gökhan)

Tatlı Kaçıklar (Konuk oyuncu)

Yarışma:

O Ses Türkiye (Jüri)

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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