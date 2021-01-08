Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

08.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:35
Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'da Boncuk karakterinin hayalini gördüğü Can karakteri dikkat çekiyor. Peki, Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin ermişler tarafından evlendirilmesi konu olarak ele alınırken, son yayınlanan bölümde Feyyaz Şerifoğlu da bu konuya dahil olarak Kırmızı Oda dizisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıracak olan Feyyaz Şerifoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Feyyaz Şerifoğlu, 30 yaşındadır. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuştur. Feyyaz Şerifoğlu müzisyendir ve ilk single çalışması "Gidene" de söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık'ta tüm dijital platform da yerini aldı.

Feyyaz Şerifoğlu, hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapmaktadır. Ajda Pekkan'ın vokalisti olarak müzik piyasasında bilinen Feyyaz Şerifoğlu Kırmızı Oda'da oyunculuk yeteneğini konuşturuyor.

KIRMIZI ODA CAN HAYAL Mİ?

Gerçek hikayesiyle dikkatleri çeken Kırmızı Oda dizisinde, Boncuk karakterinin son fragmanda gördüğü Can karakterinin hayal mi yoksa gerçek mi olduğuna dair net bilgi henüz yok. Bu sorunun cevabının merak edilmesinin nedeni ise Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin halüsinasyonlar görmesi.

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