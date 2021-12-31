Kırmızı Oda bugün yok mu, neden yok? Kırmızı Oda bitti mi? Kırmızı Oda 31 Aralık Cuma günü neden yayınlanmadı?

Kırmızı Oda bitti mi, neden yok? Kırmızı Oda yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Kırmızı Oda olmayacak mı? Bu hafta Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Kırmızı Oda Cuma günü değil mi, bugün neden başlamadı? Kırmızı Oda final mi yaptı, neden yok? Kırmızı Oda niye başlamadı? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de yayınlanıyor. Fakat 31 Aralık Cuma günü Kırmızı Oda ekranlara gelmedi. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

KIRMIZI ODA BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kırmızı Oda bugün Yılbaşı arası nedenyile ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cuma günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Kırmızı Oda 31 Aralık Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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