Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
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Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

19.12.2020 00:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:49
Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde Burcu Biricik oyunculuk performansı ile beğeni topladı. Peki, Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Peki, Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

KIRMIZI ODA BONCUK ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda dizisinde Hollanda'da yaşamış, çevresi olmayan asosyal hayat yaşayan Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik diziden ayrılacak mı? Bölümün sonunda Boncuğun hayalinde yarattığı kişiler tarafından götürülmesini izledik. Yeni bölümünde diziye devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Detaylar için haberimizi takip edebiliirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.

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