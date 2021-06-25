Kırmızı Oda Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen

TV8'in beğenilen yapımı Kırmızı Oda'da bir dönem yer alan Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen, son dönemde en çok merak edilen kişi arasında yer almakta. Peki Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, aslen nerelidir?

TV8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'da bir dönem yer alan Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen isimler arasındayer alan güzel oyuncu Melisa Sözen ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI ODA'NIN ALYA'SI MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı. Son olarak güzel oyuncu Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.

FİLMOGRAFİ