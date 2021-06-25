Kırmızı Oda Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen
TV8'in beğenilen yapımı Kırmızı Oda'da bir dönem yer alan Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen, son dönemde en çok merak edilen kişi arasında yer almakta. Peki Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, aslen nerelidir?
TV8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'da bir dönem yer alan Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen isimler arasındayer alan güzel oyuncu Melisa Sözen ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KIRMIZI ODA'NIN ALYA'SI MELİSA SÖZEN KİMDİR?
Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı. Son olarak güzel oyuncu Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.
FİLMOGRAFİ
- 1997 Baba Evi
- 2000 Aşk Güzel Şeydir
- 2001 Bana Şans Dile Tuba Melisa Sözen'in ilk filmi
- 2001 Nisan Yağmuru
- 2001 Yeni Hayat
- 2002 Asmalı Konak
- 2002 İçerideki
- 2003 Büyümüş De Küçülmüş
- 2003 Şıh Senem
- 2003 Şarkılar Seni Söyler
- 2003 Okul
- 2004 Kayıp Aşklar
- 2004 Çemberimde Gül Oya
- 2004 O Şimdi Mahkum
- 2005 Beşinci Boyut İ
- 2005 Cenneti Beklerken
- 2005 Deli Mavi/ İşte Öyle Bir Şey
- 2005 Çarpışma
- 2006 İade-i Ziyaret
- 2006 Eve Giden Yol 1914
- 2006 Azap Yolu
- 2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken
- 2007 Hakkını Helal Et
- 2007 Bıçak Sırtı
- 2008 Para=Dolar
- 2009 Bir Bulut Olsam
- 2009 Casus Kızlar
- 2010 Av Mevsimi
- 2010 Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan
- 2010 Kollama
- 2011 Reis
- 2012 Muhteşem Yüzyıl
- 2012 Pazarları Hiç Sevmem
- 2012 Şubat Yağmur & Sabah TV dizisi
- 2014 Analı Oğullu
- 2014 Kış Uykusu
- 2014 Benimle Var Mısın
- 2015 Bir Varmış Bir Yokmuş
- 2015 Beş Kardeş
- 2016 Hayat Şarkısı
- 2017 Le Bureau des légendes
- 2017 Çember
- 2017 7 Yüz
- 2018 Babamın Günahları Yeşim
- 2019 Damien veut changer le monde
- 2020 Alef
- 2020 Kırmızı Oda