Kırmızı Oda 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

27.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:05

Büyük ilgi ile izlenen Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Peki, Kırmızı Oda 9. bölüm 2. fragmanında neler olacak? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 9. bölüm 2. fragman izle!

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım'ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip'i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip'i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif'in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. 'Kırmızı Oda'nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

KIRMIZI ODA 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI!

Kırmızı Oda yeni bölümde Meliha'nın öldüğü kızı Melek ile karşılaşacak Doktor Hanım nasıl tepki verecek. Kırmızı Oda Cuma akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında sizlerle olacak.

Kırmızı Oda 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

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