Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda Gülben!

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi Kırmızı Oda sezon finali ne zaman? Kırmızı Oda Merve Dizdar! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda Gülben!

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi Kırmızı Oda sezon finali ne zaman? Kırmızı Oda Merve Dizdar! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda Gülben!

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda Cuma günleri saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor. 42. bölümü 18 Haziran Cuma günü ekranlarda olacak. "Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 41. Bölümünde; Zafer (Yiğit Özşener), babası Vahit'in ölümünün ardından hissettiği yalnızlık duygusunu Doktor Hanım'a açarken, çocukluğunda babası ile geçirdiği güzel günleri de Nurcihan ile birlikte yad eder.

Nurcihan (Itır Esen), veraset için gelen avukatlar aracılığıyla otelin Vahit tarafından Mitra'ya bırakıldığını duyup aldatıldığını anlar. Bu gelişme üzerine Vahit'e bile açamadığı duygularını ilk defa Doktor Hanım'la paylaşır.

Eski dostu Miço ile kavuşmanın sevincini yaşayan Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Hamdi ile arasındaki buzları nasıl erittiğini Doktor Hanım'a anlatır.

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE