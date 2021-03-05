Kırmızı Oda 26. bölüm izle! TRT1 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 26. bölüm izle Kırmızı Oda 27. Bölümde neler olacak?

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Kırmızı Oda 26. bölüm FULL İZLE!

Kırmızı Oda dizisi TRT1 ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz...

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Cuma akşamlarına damga vuran Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kırmızı Oda 27. bölümüyle bu akşam 20.00 ' de TV8'de sizlerle...



KIRMIZI ODA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

'Kırmızı Oda'nın 26'ncı bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'un kendisini evliliği boyunca nasıl hor gördüğünü ve Yavuz'la ilk karşılaşma anını Doktor Hanım'la paylaştı.

Nazlı (Pınar Deniz), hayatındaki herkesi mutlu edebilmek uğruna kendisini unuttuğunu Doktor Hanım sayesinde fark ederken, Recai (Gökhan Yıkılkan), zor geçen çocukluk yıllarının üzerindeki etkisini Doktor Hanım'a açtı.

Ağabeylerinin üzerinde kurduğu psikolojik baskının ve çektiği yokluğun annesini daha çok arattığını söylerken hislenen Sadi (Erkan Petekkaya) ve Doktor Hanım, birlikte gözyaşı döktüler.

KIRMIZI ODA 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!