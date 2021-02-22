Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

22.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:43
Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda fragman! Kırmızı Oda Kumru! TV8 Kırmızı Oda! Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım'a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar'ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. 26 Şubat Cuma günü yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Celal Adan Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:58:32. #1.16#
title