Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle!

Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8 Kırmızı Oda 25. bölüm full izle! Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım'a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar'ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. 26 Şubat Cuma günü yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.