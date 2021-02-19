Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda TV8 24. bölüm full izle! Kırmızı Oda izle!

Pınar Deniz'in bu hafta konuk olduğu dizi Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda TV8 24. bölüm full izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

KIRMIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KIRMIZI ODA 24. BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda'nın 24. Bölümünde; Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı'nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar. Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaannesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem'in ziyareti Hüseyin'i çok mutlu eder.

KIRMIZI ODA 24. BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!