Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

10.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:27
Kırmızı Oda 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı!

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı psikolojik dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi TV 8 Kırmızı Oda, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümü de büyük ilgi gördü! Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümüne damga vuran Delikanlı Sadi'nin hikayesi bu bölümde daha da detaylı olarak anlatılacak. Panik Atak Bozukluğu yaşayan Sadi'nin hayat hikayesi bölümde gözler önüne serilecek! Kumru'nun, çocukluk travması ve üvey baba taciziyle şoka uğrayan izleyiciler, bu hafta olayın iç yüzünü daha da görecek. Şizofreni rahatsızlığıyla mücadele eden Boncuk, sonunda intihar etti! İzleyicilerin öldüğünü sandığı Boncuk, bu bölümde hastaneye yatırılacak!

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