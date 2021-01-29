Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!

Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi bölümünden itibaren hem oyuncuların performansı hem de dikkat çekici konusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Peki Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çıktığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisi cuma günlerinin vazgeçilmez yapımı haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi bölümünden itibaren hem oyuncuların performansı hem de dikkat çekici konusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Peki Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçları içmediği için sanrıları artar. Durumu gittikçe kritikleşen Boncuk'un artık tedavisine hastanede devam etmesi kararlaştırılır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olay örgüsü Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından oluşturulan, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlandiği OGM Pictures imzasıyla her Cuma akşamı unutulmayacak sahneleriyle TV8 ekranına taşınan Kırmızı Oda Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanları yayınlanmıştır. Olay örgüsü Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından oluşturulan, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlandiği OGM Pictures imzasıyla her Cuma akşamı unutulmayacak sahneleriyle TV8 ekranına taşınan Kırmızı Oda 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya- Doktor Hanım,

Meriç Aral- Doktor Ayşe,

Tülin Özen-Doktor Piraye,

Ecem Uzun- Stajyer Doktor Nihal,

Solgün Öden,Gülçin Kültür Şahin,

Halit Özgür Sarı-Doktor Murat,

Burak Sevinç- Dr. Deniz,

Baran Can Eraslan,

Sezin Bozacı