Kırmızı Oda 17. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı son bölüm özeti!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda 17. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı son bölüm özeti!

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri, saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki yapım bu akşam TV 8'de.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI!

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan