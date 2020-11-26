Kırmızı Oda 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 12. bölüm izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, cuma günü akşamı 13. yeni bölümüyle ekranda olacak. Diziye ise hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya'nın imajındaki büyük değişiklik damga vuracak. Kırmızı Oda 13. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Melisa Sözen diziden çıkıyor mu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle 27 Kasım Cuma akşamı TV8'de olacak. Peki, Kırmızı Oda 12. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selvi, bir kız çocuğu istememesinin sebebini Doktor Hanım'a anlatacak. Alya ise yepyeni tarzıyla karşımıza çıkacak.

KIRMIZI ODA'DA MELİSA SÖZEN DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıkıyor. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla gelecek.

Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Melisa Sözen ise son defa seyirci karşısına çıkacak.