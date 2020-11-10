Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Cuma akşamı saat 20:00'da ekrana gelecek dizide, yeni hikayelere geçilecek. Tv 8 ekranlarında yayınlanan dizi 11. bölümü sizlerle olacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kliniğe annesi Zuhal ve babası Cenk ile birlikte gelen Duygu'nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe'yi hayli zorluyor. İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya kabus gibi geçen günlerini anlatır. Doktor Hanımın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. İstanbul'da yaşadıkları evde neler olduğunu anlatan Alya, herkesi duygulandırdı. 'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih'in arkadaşı Garip, yeniden kliniğe geliyor ve hayat hikayesini anlatmaya devam ediyor. Aldığı kararlarla herkesi duygulandıran Garip, istediği öldürme isteğinden de vazgeçtiğini belirtiyor. Duygu'nun hikayesi ise pek çok gence ışık tutuyor. Başına gelenleri ailesinden saklamak zorunda hisseden Duygu'nun sorunlarını ve ailesiyle ilişkisini sağlıklı hale getirmek ise Doktor hanım ile gerçekleşiyor. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!