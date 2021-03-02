'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza
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'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:51
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi. 60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye 243 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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