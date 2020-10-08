Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı
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Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı

08.10.2020 00:30 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:53

Diyarbakır'da 'Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun kim olduğu ortaya çıktı. Kırmızı kategorideki teröristin en yakınındaki kişi Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

Kırmızı kategorideki terörist Müzeyyen Aydınlı'nın en yakınındaki kişi Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlenirken, terörist, jandarmanın ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 'Kırmızı' kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu 'Amara Doktor' kod adlı 'Müzeyyen Aydınlı' olduğu tespit edilmişti.

SAMİMİ POZLAR

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

DİYARBAKIR BAROSU'NA KAYITLI ÇIKTI

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.


Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı
Haber Yorumları (1)
MEHMET: çok garip daha neler görecegiz
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