Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
28.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:41
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK üyesi Beraat Afşin etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre, 'örgütün Sincar'daki en üst düzey mensubu' Afşin ölü ele geçirildi.
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Kaynak: Euronews.com