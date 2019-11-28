Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)
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Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi

28.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:41
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK üyesi Beraat etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberine göre, 'örgütün Sincar'daki en üst düzey mensubu' Afşin ölü ele geçirildi.


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Kaynak: Euronews.com

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