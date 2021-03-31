Kırmızı Kamyon Uğur kimdir? Kırmızı Kamyon Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında nereli?
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Kırmızı Kamyon Uğur kimdir? Kırmızı Kamyon Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Kırmızı Kamyon Uğur kimdir? Kırmızı Kamyon Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Görkem Sevindik hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Görkem Sevindik kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Görkem Sevindik hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON UĞUR KİMDİR?

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir. En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığındanemindir, fakat kimse ona inanmaz. Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.

KIRMIZI KAMYON GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ekim 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: Adana,

Boy: 1,86 m

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Görsel:@gorkemsevindik01

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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