Kırmızı Kamyon Tolga kimdir? Kırmızı Kamyon Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Deniz Hamzaoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Deniz Hamzaoğlu kimdir? Kırmızı Kamyon Tolga kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Deniz Hamzaoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Tolga kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON TOLGA KİMDİR?

İstasyonun en deneyimli itfaiyecisi olan Tolga, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir aile babasıdır. Uzun yıllardır evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile yaşıyordur.Çocuklarını hep koruyup kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlamak için tüm gücüyle çabalamıştır. Oğlunun baba mesleği olan itfaiyeciliği seçmesi kendi içinde onu ikileme düşürmüş olsa da oğluyla gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci atanan oğlunun kendi istasyonuna atanmasını sağlayarak içindeki tedirginliği az da olsa hafifletir.

KIRMIZI KAMYON DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Kasım 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: İstanbul,

1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü. Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü' nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu' nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.

Televizyon ve sinema çalışmaları

Yaygara 87 – Sinema Filmi – 1986

• Karadayı – Tv Dizisi – 2012/2015

• Tatlı Küçük Yalancılar – Tv Dizisi - 2015

• Durak - Sinema Tv - 2015

• Hayat Şarkısı - Tv Dizisi - 2016

• Dört Köşeli Üçgen - Sinema Filmi - 2016

• Marlon - Sinema Filmi - 2016

• Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü – Sinema Filmi - 2017

• Aile Arasında – Sinema Filmi – 2017

• Nefes Nefese – Tv Dizisi - 2018

• Halka - Tv Dizisi - 2019

• Bayi Toplantısı - Sinema Filmi - 2020

• Ya İstiklal Ya Ölüm - Tv Dizisi - 2020 (Hüsamettin Bey

• Kırmızı Oda - Tv Dizisi - 2020