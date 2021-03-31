Kırmızı Kamyon Cem kimdir? Kırmızı Kamyon Ushan Çakır kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Ushan Çakır hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ushan Çakır kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Ushan Çakır hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Ushan Çakır kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Cem kimdir?İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON CEM KİMDİR?

Teşkilatın sevilen bir diğer isimlerinden Cem'in hayatı çok sevdiği kız kardeşinin ölümünden sonra tepetaklak olur. Kız kardeşinin ölümünden en yakın arkadaşı Uğur'u sorumlu tutar ve ona karşı öfkesi büyüktür. Bu yüzden yeğeni Ömrüm'ü kendi yanına alarak onun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini ister. Ömrüm'ün eve gelişi ile beraber Cem'in karısı Zehra'nın çocuğu aşırı sahiplenmesi Cem'i ikilemde bırakır. Bu durum zaman zaman karısı ve kendi arasında küçük tartışmalara sebep olmaktadır.

KIRMIZI KAMYON USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mayıs 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Karşıyaka

Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 2011 yılında Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir.

Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yaptı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

• Iska : Fuat Mete - Krek - 2013/ 2014

• Kurabiye Ev : Mark Schultz - Tiyatro Yan Etki - 2012

• Korku Tüneli : Philip Ridley - Tiyatro Sıfır Nokta İki - 2010

• Bazı Sesler : Joe Penhall - Tiyatro Sıfır Nokta İki - 2010

• Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007

• Kuyruk (oyun) : Israel Horowitz - Kent Oyuncuları - 2007

• Anna Karenina : Lev Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006

Görsel:@ushanckr