Kırmızı Kamyon Abdo kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur Arda Başkan kimdir? Uğur Arda Başkan kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Uğur Arda Başkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Uğur Arda Başkan kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Uğur Arda Başkan kimdir? Kırmızı Kamyon Abdo kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Uğur Arda Başkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Uğur Arda Başkan kimdir? Uğur Arda Başkan kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Abdo kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON ABDO KİMDİR?

Cüssesi ve sert görünüşünün aksine çocuksu, saf ve hassas kalpli biri olan Abdülkerim, yardımseverliği ile ön plana çıkan ve istasyonda herkes tarafından çok sevilen bir itfaiyecidir. En büyük hayali sevdiği kadınla mutlu bir yuva kurmak olan Abdülkerim, Hazan'a karşı platonik bir aşk beslese de Hazan'ın onu kardeşi olarak görmesi sonucu ilgisi karşılıksız kalır.

KIRMIZI KAMYON UĞUR ARDA BAŞKAN KİMDİR?

Uğur Arda Başkan 1995, İstanbul'da doğmuştur.. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlaya sanatçı, 2009 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne başlamıştır.

Uğur Arda Başkan daha sonra 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 2018 yılında "Aşk 101" isimli televizyon dizisiyle kamera önü oyunculuğa adım attı.

Rol Aldığı Sinema Filmleri ve TV Dizileri:

2020 – Bay Yanlış (Haydar) (TV dizisi)

2020 – Aşk 101 (TV dizisi)

Görsel:@ugurardabaskan