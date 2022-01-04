Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana gelen kazada, tramvay ile otomobilin çarpıştı.

KOCAELİ (İHA) - Sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana gelen kazada, tramvay ile otomobilin çarpıştı. Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HY 897 plakalı Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevreyoluna geçmek üzereyken E.B., idaresindeki Otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi. Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69) yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tramvay seyir halindeyken yan yoldan hızlıca yola katılan otomobilin tramvaya yan tarafından çarptığı göründü.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik/ İHA)

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya böyle çarptı

FATİH'TE TRAMVAY DURAĞINDA ŞAŞKIN SÜRÜCÜ ŞAŞKINLIĞI

FATİH'TE TRAMVAY DURAĞINDA ŞAŞKIN SÜRÜCÜ ŞAŞKINLIĞI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title