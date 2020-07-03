Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonetin arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

03.07.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:05

Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonetin arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç 50 metre ileri sürüklendi.

Kaza, Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Kaya'nın kullandığı 34 RL 0533 plakalı Citroen marka otomobil, seyir halindeki İsmet Karahan'ın kullandığı 27 AH 818 plakalı kapalı kasa Ford markalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 50 metre ileri gitti. Işıkta bekleyen araçta bulunan Özlem Karahan, İsmet Zafer Karahan, Zübeyde Kaya ve Mehmet Akif Kaya ile kamyonet sürücüsü İsmet Karahan yaralandı.

Yaralılardan Özlem Karahan, İsmet Zafer Karahan, Zübeyde Kaya ve Mehmet Akif Kaya 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü İsmet Karahan ise kamyonetinin olay yerinden kaldırılmasının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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