Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil motosiklete çarptı
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Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil motosiklete çarptı

Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil motosiklete çarptı Arnavutköy-Haraççı çevre yolunda kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü, 64 yaşındaki motosikletliye çarptı.

08.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:28

Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil motosiklete çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy-Haraççı çevre yolunda kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü, 64 yaşındaki motosikletliye çarptı.

Arnavutköy - Haraççı çevre yolu üzerine Karlıbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 34 GA 727 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Muhlis Bendil yol üzerinde bulunan ışıkların kırmızı yanması nedeniyle durdu. Olay esnasında ışıkların yandığını ve motosikletin olduğunu fark etmeyen 34 RP 7469 plakalı araç sürücüsü Işıl Özdemir, Muhlis Bendil'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere düşen sürücünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastahanesi'ne kaldırdı. 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhlis Bendil'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motorum da ilaçlarım vardı

Kazadan sonra gelen ambulansta müdahalesi yapılan 64 yaşındaki Muhlis Bendil'in, "motorumda ilaçlarım var onları almam lazım" demesi üzerine sağlık ekipleri yaşlı motosiklet sürücüsünün ilaçlarını kendisine teslim etti.

Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil motosiklete çarptı

Kaynak: İHA

Manşet

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