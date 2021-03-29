Kırmızı illerde okullar açılacak mı? 29 Mart Kabine Toplantısı kırmızı olan illerde okullar kapalı mı olacak?

Yeni açıklanan risk haritasına göre kırmızı olan illerde okullar açılacak mı? Kırmızı illerde okullar kapalı mı olacak? sorularının cevapları merak edildi. Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda geçerli olacak? Kırmızı olan illerde okullar açılıyor mu?

Okullar kapanacak mı sorusu kabine toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Okullar ne zaman kapanacak mı ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.' açıklamasını yaptı. Peki, Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanıyor mu?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların tekrar kapanmasıyla ilgili henüz açıklama yok. Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda...

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da salgının başından beri okulların açık tutulması için mücadele ettiklerinin altını çizerek "Bakanlık olarak okullarımızın açık olmasının çocuklarımız, öğretmenler ve anne babalar için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Uzaktan öğretimin kalıcı hale gelmesini arzu etmediklerini belirten Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak öngörmüştük ama bu şekilde bir kapanmanın çocuklarımızda ne tür bir öğrenme kaybına neden olduğunu gördük."

Pandemi bittiğinde müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim olacak şekilde çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: "Özel öğretim kurumları üzerinden gidersek müfredatın yüzde 20'si her zaman uzaktan eğitim yoluyla verilebilsin. Yabancı dil eğitiminde yurt dışından o dili iyi şekilde bilen birine ihtiyaç varsa, ders uzaktan eğitimle verilebilir. Özel öğretim kurumlarımız istedikleri takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup öğrenciyle buluşturabilecek. Sınıf ortamında yine öğretmen kalacak; otorite olarak. İkisi birlikte not verebilecek. Bunu ön çalışma olarak özel öğretim kurumlarında yabancı dilde başlattık. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak ama tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

HANGİ İL HANGİ RENK OLDU?

Mavi renk olan iller : Şırnak

Sarı renk olan iller : Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak

Turuncu renk olan iller : Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir

Kırmızı renk olan iller : Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLANAN YENİ KARARLAR NELERDİR?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.