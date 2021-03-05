Çok yüksek riskli illerden Balıkesir'in mavi olan tek mahallesinde bugüne kadar hiç korona vakası görülmedi

Risk haritasında kırmızıyla işaretlenen ve 'çok yüksek riskli iller' arasında bulunan Balıkesir'deki Hacıarslanlar Mahallesi'nde bugüne kadar hiç vaka görülmedi. Konuyla ilgili konuşan muhtar, "Herkes kurallara uyuyor, maskesini takıyor. İşle uğraşırken hastalığı unutuyor" dedi.

Yaklaşık bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemiyle tüm yurtta mücadele devam ediyor. Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir'de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

TEK BİR VAKA BİLE YOK

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit'in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görülmemesi dikkatleri çekiyor.

"BUNU TEMİZLİĞE BORÇLUYUZ"

Kazdağları'nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, "Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı