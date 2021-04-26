Kırmızı halıda aksesuar şıklığı! Ünlü isimlerin kıyafetlerinden çok çantaları konuşuldu

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs gölgesinde yapılan törende yine kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. Ancak bu yıl kıyafetlerin yanı sıra ünlü isimlerin tercih ettiği çantalar dikkat çekti.

Ödül töreni Los Angeles'ta bulunan Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel stüdyolardan yapılan bağlantılarla gerçekleştirildi. Her zamanki kadar yoğun bir kalabalığın olmadığı Oscar, bu yıl yapılan en gösterişli tören oldu.

GÖSTERİŞLİ ELBİSEYE GÖSTERİŞLİ ÇANTA

Genellikle sade ve renkli kıyafetlerin tercih edildiği kırmızı halı da gösterişli tasarımlar da dikkat çekti. Törende gösterişli kırmızı bir elbise tercih eden oyuncu Angele Bassett, kabarık kollarının yanı sıra çantasıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, gösterişli elbisesini dudak şeklindeki parlak çantasıyla tamamladı.

KIYAFETİNDEN ÇOK ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ

Kıyafetlerin yanı sıra tasarım çantaların dikkat çektiği törende şarkıcı Celeste Waite'de adından söz ettirmeyi başardı. Siyah ve kırmızın hakim olduğu bir elbise tercih eden şarkıcı, kalp organı şeklinde bir çanta tercih etti.