Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Doğan Açıklaması

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, "Merkez birliğimiz, üretici ile bakanlık arasındaki köprüyü sağlam, menfaatsiz, hak ve hakkaniyet içerisinde kurmuş olsaydı ve süreci iyi yönetebilseydi bugünkü istikrarsızlık olmayabilirdi." dedi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada nüfus artışı ile beslenme ve gıda sorununun hızla arttığını, gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle de giderek daha fazla ülkenin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen hayvancılık sektörünün ülke ekonomilerinde önemini korumaya devam ettiğini vurgulayan Doğan, "Hayvancılığımızın içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması ve tarım sektörü içinde hak ettiği seviye ulaşabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın acil eylem planı oluşturması gerekmektedir. Ülkemiz toplumsal açıdan örgütlenme sürecini tam manasıyla gerçekleştirebilmiş değil." diye konuştu.

Hayvancılık sektörü için sivil toplum örgütlerinin önemine dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Üreticisinin ürettiği ürünü pazarlamak, pazar ağı oluşturmak, girdi maliyetlerini düşürmek için gerekli araştırmayı yapmak, üretici birliklerinin, özellikle Türkiye kırmızı et üreticileri merkez birliğinin asli görevidir fakat gelinen noktada birlik, üreticisinin yanında yer almamaktadır. Merkez birliğinin istişare toplantıları adı altında gittiği illerdeki büyük ithalatçı firmalarla istişare etmesi, ilçelerdeki alt birliklerini ziyaret etmeden üreticisinin malını gasbeden bir ticaret borsasını ziyaret etmesi manidardır. Merkez birliğinin görevi, üyesine mal getirip mal satarak para kazanmak değildir. Üreticinin ürettiği ürünü pazarlamaktır."

Et ve hayvancılık sektöründeki istikrarsızlığın faturasını tamamen devlete ve bakanlığa kesmenin doğru olmayacağının altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Merkez birliğimiz, üretici ile bakanlık arasındaki köprüyü sağlam, menfaatsiz, hak ve hakkaniyet içerisinde kurmuş olsaydı ve süreci iyi yönetebilseydi bugünkü istikrarsızlık olmayabilirdi. 5-6 ay öncesine kadar dönemin Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya methiyeler düzen, sorunlarımızı dinlemek için geldiği toplantılarımızda bile sorun yokmuş gibi her şeyi güllük gülistanlık gösteren, üreticinin problemlerini anlatmayan merkez birliği başkanımızın yardımcısı da bugün çıkıp Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve bakanlığımıza lanetler okumakta, üreticilerimizi provoke ederek kışkırtmaktadır. Böyle işlerle kaybedecek zamanımız yok. Eli nasırlı, cefakar, vefakar, azimli, vatanını, bayrağını seven, her zaman devletinin yanında olan üreticilerimizin, çiftçilerimizin, köylümüzün hakları, devletin ve milletin yanında olmayan merkez birliği yöneticilerine bırakılmamalı."

Doğan, devletin ve bakanlığın iyi niyeti ile sektörün içinde bulunduğu olumsuzlukları bir an önce bertaraf edeceğine inandığını dile getirerek, "Hayvancılığın üretim aşamasının girdi maliyetleri yüksektir. Et fiyatlarının aşağıya çekilmesi ile ilgili çalışma yapılırken etin raf fiyatlarıyla alakalı tedbir alınıp çalışma bu doğrultuda yapılırsa daha başarılı olacağı kanaatindeyiz. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde çözebileceğimize inanıyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

