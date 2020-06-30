Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
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Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu

Çektiği makyaj videolarıyla adından söz ettiren fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Evinin banyosunda cüretkar bikinisiyle video çeken Özaslan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

30.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:22

Yıllardır YouTube kanalı için çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve adı bir dönem Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle anılan Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.

CÜRETKAR POZU DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda Şişli'de kirası 15 bin lira olan lüks rezidans taşınan Duygu Özaslan, evinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan ve süreçte aldığı kilolarıyla dikkat çeken fenomen, dün kırmızı bikinisiyle banyoda poz verdi. Özaslan'ın kalçasını çıkartarak verdiği pozu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İşte Duygu Özaslan'ın o pozu:

Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
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