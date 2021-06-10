Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye'de kırmızı bültenle aranan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü üyesi H.K, Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. H.K.'nın polis memuru Muammer Sencer'in 1979'da şehit düştüğü olayın da faillerinden olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, Türkiye'nin dört bir yanında teröre karşı verdiği başarılı mücadele devam ediyor. Son olarak hakkında kırmızı bülten bulunan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü üyesi H.K, Milas'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.

MİLAS'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

KAHRAMAN POLİS MEMURU SENCER'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYIN FAİLİ

Örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan H.K.'nın kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi.

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