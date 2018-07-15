Kırkpınar'da Başpehlivan Belli Oldu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Orhan Okulu oldu.

Final maçında Ali Gürbüz'ü yenen Şaban Yılmaz'la Serhat Balcı'yı geçen Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmayınca puanlama bölümüne gidildi. Burada da eşitlik bozulmayınca altın puan bölümüne geçildi. Zorlu mücadele sonunda Orhan Okulu, Şaban Yılmaz'ı bastırarak yendi ve başpehlivan oldu.

(İHA)