Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bilgin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Bilgin, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğraflarına oy verdi.

Bilgin, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Bilgin, şunları belirtti:

"Çok güzel enstanteneler yakalamışlar. Ama onu sadece yakalamak yetmiyor, deklanşöre doğru zamanda, doğru yerde, doğru ortamda basmak hakikaten çok önemli. 3 kategoride seçim yaptık, hepsi güzel fotoğraflar. Özellikle farklı farklı duyguları veren hayat mücadelesi, vefayı, sevinci, mutluluğu hüznü, korkuyu, kederi, bütün duyguları ortaya koyan, bizleri insan olarak ortaya koyan, duygularımızı yansıtan güzellikleri siz değerli basın mensupları sayesinde takip ediyoruz. Gerçekten mesleğini en iyi şekilde icra etmek için gecesiyle gündüzüyle çalışan tüm basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde kamuoyu aydınlanıyor, kamuoyu oluşuyor."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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